21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:02:15 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:03:34
Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı
Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Oğuzhan Akgün'ün 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstanbulspor'a kiralandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı takımın İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki oyuncu, altyapı liglerinde ortaya koyduğu performansla dikkati çekmişti. (AA)
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