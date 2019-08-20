20 Ağustos 2019 Salı 11:20:52 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 11:23:39
Beşiktaş Mirin'i Toulouse'a kiraladı
Nicolas Isimat-Mirin, satın alma opsiyonu ile birlikte Toulouse'a kiralanacak. Beşiktaşlı stoper, bu sabah Fransız ekibi için sağlık kontrollerinden geçti.
Beşiktaşlı Nicolas Isimat-Mirin 1 yıllığına Fransa’nın Toulouse ekibine kiralandı. Oyuncunun kiralama bedeli açıklanmazken, maaşının tamamını Toulouse karşılayacak.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir."
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