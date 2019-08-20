Beşiktaş Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaşlı Nicolas Isimat-Mirin 1 yıllığına Fransa’nın Toulouse ekibine kiralandı. Oyuncunun kiralama bedeli açıklanmazken, maaşının tamamını Toulouse karşılayacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir."