Beşiktaş, Miguel Trauco'yu transfer listesine dahil etti

Sol bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Riza Durmisi için Lazio ile henüz anlaşamadı.

İtalyan ekibinin zorunlu satın alma opsiyonunu 7.5 milyon Euro olarak belirlediği oyuncuyu maliyeti nedeniyle sadece kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, tekliflerine cevap alamayınca Flamengo forması giyen Miguel Trauco'yu da transfer listesine dahil etti.

Teknik direktör Abdullan Avcı'nın istediği joker futbolcu profiline uyan ve aynı zamanda orta saha da oynayabilen Perulu yıldızın sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek.

eşiktaş, Durmisi transferinde istediği sonuca ulaşamazsa Trauco için harekete geçecek. Siyah-beyazlılar, Ocak ayında serbest kalacağı için 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini uygun bir rakama almanın hesaplarını yapıyor. (Sabah)