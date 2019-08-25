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25 Ağustos 2019 Pazar 10:05:51 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:09:29

Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, Gary Medel için gelen 2.5 milyon euroluk teklif sonrası Bologna ile el sıkışmaya çok yakın. Şilili futbolcu da Serie A'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakırken Jeremain Lens ve Gary Medel'den de kendilerine kulüp bulmalarını istemişti. Şilili yıldızın yeni durağının İtalya olacağı öne sürüldü!

Gary Medel için Bologna'dan gelen teklifin detayları ortaya çıktı. Sky Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Bologna, Beşiktaş'a Gary Medel için 2.5 milyon euro teklif etti. Beşiktaş bu teklifi kabul etmeye çok yakın...

beIN Sports Türkiye'ye göre ise Beşiktaş, Bologna ile prensip anlaşmasına da vardı. 32 yaşındaki Gary Medel uzun vadeli bir kontrat istedi ve Bologna ile pazarlıkları başladı. İki taraf arasındaki pazarlıkların kısa süre içerisinde biteceği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı vurgulandı.

Gary Medel'in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.  (Sporx)

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