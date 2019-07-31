31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26:53 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28:31
Beşiktaş, Martins Indi için pazarlığa oturdu
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Martins Indi için İngiltere çıkarması başladı. Futbol direktörü Ali Naibi, takımın kampından ayrılarak Stoke City ile pazarlıkları yüz yüze yürütmeye gitti.
27 yaşındaki stoper ile daha önce yıllık 1.5 milyon Euro'ya prensipte anlaşan Beşiktaş, oyuncunun ısrarla ayrılma isteğini koz olarak kullanacak. Siyah-beyazlılar, Stoke City'nin 6 milyon Euro isteğine karşılık 4 milyon Euro'yu 3 eşit taksitte ödeme teklifinde bulunacak.
Beşiktaş'a gitmek istediğini Stoke'a ileten deneyimli oyuncunun transferinin hafta sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor.
(Sabah)
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