Beşiktaş, Lois Diony ile anlaşmaya vardı

Fransa'dan Siyah Beyazlılarla ilgili flaş iddia geldi. L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Saint Etienne'in 26 yaşındaki forveti Lois Diony'yi kiralamak için görüşmeler yapıyor. Diony, yarınki Marsilya maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş mutlu sona yakın!

Yahoo Sport France’ın haberine göre de siyah beyazlı ekip, St. Etienne forması giyen Lois Diony ile anlaşmaya vardı. Kulübüyle de anlaşma sağlandığı anda Diony, İstanbul’un yolunu tutacak. Beşiktaş bu transferi kiralık olarak yapacak. 26 yaşındaki golcü, St. Etienne’in bugün Marsilya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti. Geçen sezon St. Etienne formasıyla 32 maça çıkan Diony, 7 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti. (Ajanspor)