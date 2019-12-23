23 Aralık 2019 Pazartesi 09:30:13 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 09:32:56
Beşiktaş Leverkusen'in Şilili orta sahası için devreye girdi
BEŞİKTAŞ orta sahasına takviye için çalışmalarına devam ederken, Leverkusenli Charles Aranguiz için devreye girdiği ileri sürüldü.
Arjantin’den TyCSports kanalı 30 yaşındaki Şilili oyuncu için Boca Juniors’un da teklif yaptığını ancak Aranguiz’in futbol hayatına Avrupa’da devam etmek istediğini vurguladı. Aranguiz’in menajerliğini, Medel ve Roco’nun da menajeri olan Felicevic yapıyor.
(Star)
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