Beşiktaş Leverkusen'in Şilili orta sahası için devreye girdi

Arjantin’den TyCSports kanalı 30 yaşındaki Şilili oyuncu için Boca Juniors’un da teklif yaptığını ancak Aranguiz’in futbol hayatına Avrupa’da devam etmek istediğini vurguladı. Aranguiz’in menajerliğini, Medel ve Roco’nun da menajeri olan Felicevic yapıyor.

(Star)