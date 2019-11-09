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09 Kasım 2019 Cumartesi 11:38:38 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 11:40:12

Beşiktaş Lens ve Oğuzhan'ı kapının önüne koyuyor

Beşiktaş'ta bir süredir eleştirilere maruz kalan Oğuzhan Özyakup ile Jeramain Lens gözden düştü.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile Jeramain Lens gözden düştü.

Beklenen patlamayı yapamayan ikilinin menajerlerine, "Oyuncularınız ara transferde başka kulüplere gidebilir. Sizlere gereken kolaylığı gösteririz" denildi.

Böylece yıllık 2.3 milyon euro alan Lens ile 2 milyon euroya oynayan Oğuzhan'ın yüksek maliyetinden kurtulunmuş olacak. Yönetim ikili kulüp bulamadığı takdirde yıllık maaşlarında indirim isteyecek.

Kaleye yeni panzer

Beşiktaş'ta devre arası transferleri için çalışmalara şimdiden start verilirken, kale için Timon Wellenreuther'in adı gündeme geldi.

Hollanda ekiplerinden Willem II'de forma giyen 23 yaşında ve 1.87 boyunda olan Alman eldivenin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan Wellenreuther'in, Karius'un yerine düşünüldüğü kaydedildi.

(Star)

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