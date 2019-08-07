07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:16:56 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:19:18
Beşiktaş, Konoplyanka için Stuttgart’a son teklifini yaptı
Beşiktaş, forvete takviye için uzun süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için kulübü Stuttgart’a son teklifini yaparak beklemeye geçti.
Beşiktaş yönetimi 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Almanlar’a “2 milyon euro verebiliriz. Bu çıkabileceğimiz son nokta” diyerek cevap beklemeye başladı. Bu arada Manchester City’nin Ukraynalı oyuncusu Zinchenko, vatandaşı Konoplyanka’ya “Come to Beşiktaş” çağrısında bulundu. (Star)
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