Beşiktaş Kevin Prince Boateng'i 1.5 yıllığına kiraladı

Siyah beyazlılar, Kevin Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi ve onaylandı. Sağlık kontrolü sonrasında imzalar atılacak. Şu anda lisans konusunda herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak 1 yabancı futbolcuyu elden çıkarması gereken siyah beyazlılarda, yönetim Ajdin Hasic'i kiralamayı ve sözlemesini askıya almayı düşünüyor.

SAĞLIK KONTROLÜ MADDESİ

Kevin Prince Boateng ile yapılan anlaşmada oyuncunun sağlık kontrollerinden geçememesi halinde anlaşma iptal olma durumu söz konusu. Ancak şu ana kadarki kontroller ve görüşmelerde Boateng'in sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.