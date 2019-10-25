Beşiktaş, Kartal Yuvası'ndan 5 milyon TL gelir elde etti

Mali sıkıntılara çare olmak isteyen Beşiktaş taraftarı elini taşın altına koydu. Sosyal medyada başlayan "Omuz Omuza Kartal Yuvasına" hareketi iki günde taraftarın desteği ile 5 milyon liralık ciro getirdi. Kartal Yuvası'nda 10 bin forma siparişine ulaşılırken Beşiktaş'ın kendi ürünlerine de taraftarlar akın etti. Artık hedef Pazar günü derbiye kadar 10 milyon liraya ulaşmak. Öte yandan Serdal Adalı'nın listesinden seçime giren Hüseyin Yücel 1903 forma alarak kampanyaya destek oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarın tepkisinin normal olduğunu söyledi. "İstifa etmeyi bir an bile düşünmedim" diyen Avcı, mücadele etmeye de devam edeceğinin altını çizerken sözlerine şöyle devam etti: "Taraftar hep haklıdır. Forma alıyor kombine alıyor… Ağızlarından kötü bir kelime de çıkmıyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Desibel rekorları çıkmış bir taraftarımız var bence Pazar günü de bizim ayaklarımızdan biri olacaktır. Penaltıyı yine olsa, yine Ljajic'e attırırım."

ÇEBİ'YE AİLE DESTEĞİ

Vodafone Park'taki ilk maçında başkan Ahmet Nur Çebi'yi ailesi yalnız bırakmadı. Çebi'ye babası Yaşar Kaptan Çebi ve eşi Berna Çebi destek oldu.

İLGİ YOK!

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki mücadeleye fazla ilgi göstermedi. Avrupa Ligi'ndeki kritik maçta 41 bin kişilik stadın yarısı boş kalırken Braga taraftarları da takımlarına destek için İstanbul'daydı.

(Sabah)