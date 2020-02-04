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04 Şubat 2020 Salı 10:30:05 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 10:32:27

Beşiktaş Karius'un yerine Bruno Varela'yı getiriyor

Beşiktaş, kulüple kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius’la kontrat uzatmama kararı aldı. Alman kalecinin yerini doldurmak için şimdiden harekete geçen Beşiktaş, Ajax’ta kiralık olarak forma giyen Portekizli Bruno Varela’nın peşine düştü.

Ara transfer döneminde kadrosunu Kevin-Prince Boateng’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesi yapacakları takviyeler için de düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk olarak gözünü kaleye diken Beşiktaş Yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius’un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Alman kalecinin ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş’ın, yeni 1 numarasını şimdiden bulduğu ortaya çıktı.

Sezon sonunda Ajax’tan ayrılıyor

Kara Kartal’ın, şu anda Hollanda Ligi ekibi Ajax’ta kiralık olarak forma giyen Bruno Varela’yı, kaleci transferi konusunda listesinin en başına eklediği öğrenildi. Bonservisi Benfica’da olan ve Ajax’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki Portekizli file bekçisi için tamaslara başlayan Beşiktaş Yönetimi’nin, Karius’un yerini bu isimle doldurmayı planladığı kaydedildi.

Portekiz’de dikkat çekiyor

Kariyerine Benfica’nın alt yapısında başlayan başarılı kaleci; Real Valladolid ve Vitoria Setubal formaları giymesinin ardından son olarak Ajax’a kiralanmıştı. Hollanda temsilcisinde bu sezon 3 karşılaşmada forma giyebilen Varela; Portekiz’in; U-16, U-17, U-18, U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giydi. Ancak henüz A milli olamadı.

Yeni maceraya sıcak bakıyor

Beşiktaş Yönetimi’nin, 1,91’lik kaleciyi sezon sonunda kadrosuna kiralık olarak katmayı hedeflediği belirtildi. Varela’nın da Benfica’da Odysseas Vlachodimos, Mile Svilar ve Ivan Zlobin gibi 4 kalecinin bulunması sebebiyle ülkesine geri dönüşe sıcak bakmadığı ve yeni bir macera arayışında olduğu ifade edildi.

(Fanatik)

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