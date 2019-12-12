Beşiktaş Joao Paulo'ya teklifini yaptı

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■ YÜKSELİŞİNİ sürdüren Beşiktaş’ın, Botafago'da forma giyen orta saha oyuncusu Joao Paulo ile ilgilendiği öğrenildi. Brezilya basınından yansıyan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri değerlendirmeye alan Paulo, Türkiye'ye gelmeye daha sıcak bakıyor.

Globo Esporte gazetesi, oyuncu ile yaptığı röportajı okuyucularına aktarırken, “Beşiktaş ile görüşüyoruz. Resmi teklifin bu hafta sonu geleceğini düşünüyorum. Diğerleriyle görüştüm. ABD'li temsilciler de resmi teklif için Rio de Janeiro'da bulunuyor” dediğini yazdı.