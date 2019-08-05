05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:05:58 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:09:05
Beşiktaş, İndi olmayınca Wimmer’e yöneldi
Sol ayaklı stoper arayışlarında önceliği Martins İndi’ye veren Beşiktaş bu transferde beklenen ilerlemeyi kaydedemeyince alternatif isimlere yöneldi.
Siyah-Beyazlılar’ın alternatif stoper adayları arasında da ilk olarak Stoke City’de forma giyen Kevin Wimmer’e yöneldiği ifade edildi. Geçen sezonu Hannover’de kiralık olarak geçiren Avusturyalı oyuncunun kiralanması için şartlar zorlanacak. Stoke City’nin de Wimmer’ı yeniden kiralamak istediği belirtildi. (Star)
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