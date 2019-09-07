Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd! Yokları oynuyor!
Ankaragücü’nden transfer edilen ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Süper Lig’de oynadığı 3 karşılaşmada bekleneni veremedi, yokları oynadı.
Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Ankaragücü’ne gelen ve oradaki performansıyla parmak ısırtan ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş tarafından Portekiz temsilcisi Guimaraes’ten 2.4 milyon euroya 15 Temmuz’da transfer edilmişti. 24 yaşındaki oyuncu hem hazırlık maçlarında hem de Süper Lig’de oynadığı 3 karşılaşmada bekleneni veremedi, yokları oynadı. Boyd, ligde 3 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. İstatistiklerde sıfır çekti. (Star)
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