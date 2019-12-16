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16 Aralık 2019 Pazartesi 14:24:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 14:25:51

Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran: Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, bir kurtuluş savaşı verdiklerini söyledi.

Siyah-beyazlı ekibi takip eden basın mensuplarıyla Vodafone Park'ta düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen Adnan Dalgakıran, burada yaptığı açıklamada, "Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldık. Hem mali hem de organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık." dedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin üzerinde seçim öncesi büyük baskı oluştuğunu dile getiren Dalgakıran, şunları kaydetti:

"Ahmet Nur Çebi başkanımız bu kararı verirken hep birlikteydik ve üzerinde ağır bir baskı hissetti. Kamuoyu baskısı oluştu. 'Durumu bilmiyor muydunuz?' diye soruyorlar. Biliyorduk. Biz de bu ağır görevi aldık. Emin olun başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Ne başkan ne diğer yöneticiler şirketlerine gidemiyor. Geçen gün adamın tansiyonunu ölçüyorduk. İçinde en ufak organizasyon çabası gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik biz. Kitleler olumsuz şeyler duymak istemiyor olabilirler ama biz gerçeği söyleyeceğiz."

- "Beşiktaş'ta sistem kurmaya kararlıyız"

Beşiktaş'ın sıkıntılı süreçten sadece başkan ve yönetimin çabalarıyla çıkamayacağını söyleyen Dalgakıran, "Tüm paydaşlar, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan çıkmak için el birliği yapmalı." ifadelerini kullandı.

Sorunların birden fazla çözümü olduğunu anlatan siyah-beyazlı yönetici, "Bu çözümleri gerçekleştirmek için, tüm paydaşların sorunu çözmeye kararlı olması gerekiyor. Avrupa'da bizden çok daha düşük kaynaklı organizasyonlar kadar bile başarı sağlayamıyoruz. Bunun ana sebebi de doğru bir sistemin olmaması. Beşiktaş'ta sistem kurmaya kararlıyız, çok çalışıyoruz. Gelirlerimizin hemen hemen tamamı temlik altında. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzen oluşturmak, bir daha bu duruma düşülmemesini sağlayacak tedbirleri almak istiyoruz." diye konuştu.

- "Boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim kurulu değiliz"

Adnan Dalgıkaran, Süper Lig'in büyük bir ekonomik organizasyon olduğuna dikkati çekerken, "Bu sportif faaliyetin diğer paydaşlarının da adil olması son derece önemli. Adalet sağlanırsa statlar dolacak, sponsorlar daha fazla kaynak ayıracak. Her anlamda adalet bekliyoruz. Kulüplerin her zaman hakem konuşması iyi bir şey değil ama haksızlığa uğrayanın da canı yanıyor. Mesela dünkü maçta hakem takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Biz diğer maçlarda da aynı cesareti hakemlerimizden bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Dalgakıran, adalet beklentilerini yineleyerek, "Sistem ve organizasyon içinde çalışan bir yönetim var. Yönetimden ayrıldığımız zaman bile aynı sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli sistemi kurmaya gayret ediyoruz. Beklentimiz adaletin sağlanması. Bu durum olmazsa da boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim kurulu değiliz. Kendimize nasıl zaman verilmesini istiyorsak, biz de bu kurumlara zaman vermek istiyoruz. Beşiktaş'ı yakından izleyin. Hep beraber gelecek dönemde farklı işlere ve farklı alanlara birlikte imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.  

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