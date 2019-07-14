  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,3680
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Baba oğul şehadet Baba oğul şehadet
15 Temmuz dayanışması 15 Temmuz dayanışması
Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere' Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere'
15 Temmuz kahramanı 15 Temmuz kahramanı
Milli diriliş kucaklaşması Milli diriliş kucaklaşması
Demokrasi nöbeti Demokrasi nöbeti
İhanet planına 8 saatte bozgun İhanet planına 8 saatte bozgun
FETÖ'cü pilotlara katliam talimatı FETÖ'cü pilotlara katliam talimatı
Başkomutan İstanbul'da Başkomutan İstanbul'da
Adım adım FETÖ ihaneti Adım adım FETÖ ihaneti
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
Lewis Hamilton kendi seyircisi önünde kazandı Lewis Hamilton kendi seyircisi önünde kazandı
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
İhanet çetesinin kalkışma merkezleri İhanet çetesinin kalkışma merkezleri
Sözde konseyden korsan bildiri Sözde konseyden korsan bildiri
Darbenin seyrini değiştiren sala Darbenin seyrini değiştiren sala
Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz
Meydanları doldurun Meydanları doldurun
Cuntacılardan Meclis'e bomba Cuntacılardan Meclis'e bomba
Köprüyü kapatarak darbeye başladılar Köprüyü kapatarak darbeye başladılar
Son Dakika... Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu Son Dakika... Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu
Deniz Kuvvetlerine yeni yetenekler kazandırılacak Deniz Kuvvetlerine yeni yetenekler kazandırılacak
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman açıklanacak? Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman açıklanacak? Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması!
Bahçeli Doğu Akdeniz'deki cendereye dikkat çekti: Dünya dibimizde, savaş gemileri vızır vızır çevremizde dolaşıyor Bahçeli Doğu Akdeniz'deki cendereye dikkat çekti: Dünya dibimizde, savaş gemileri vızır vızır çevremizde dolaşıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Temmuz 2019 Pazar 19:28:59 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 19:35:39

Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere'

Beşiktaş'ın Norveç ekiplerinden Valerenga'da forma giyen Chidera Ejuke transferini bitmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Transfer çalışmalarına Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Beşiktaş'ın Norveç ekibi Valerenga'da forma giyen Chidera Ejuke'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş için dış basında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Beşiktaş'ın Norveç Ligi ekiplerinden Valerenga'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Score Nigeria adlı internet sitesinin haberine göre, Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği genç oyuncunun menajeri transfer hakkında konuştu.

''Beşiktaş, Herenveen'in yaptığı 2 milyon euroluk teklifin üzerine çıkmaya hazır. Görüşmeler devam ediyor.''

Takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chidera Ejuke, Valerenga ile bu sezon 14 haftada 6 gollük bir performans sergiledi.

(Futbol Arena)

Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
Bahçeli Doğu Akdeniz'deki cendereye dikkat çekti
Giresun'da minibüs dereye devrildi: 5 ölü, 6 yaralı
Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere'
Terör devleti İsrail açıkça tehdit etti: Lübnan’ı vururuz
Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş
Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
Rum basını: Türkler dev bir doğal gaz rezervi buldu
Rusya’dan S-400 yaptırımı açıklaması: NATO silah pazarlamacısı mı?
Bahçeli'den önemli uyarı: Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için...
İBB eski Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
Nedim Şener'den Athena Gökhan'a müthiş 15 Temmuz yanıtı
Yıldız oyuncu trafik kazasında ağır yaralandı
15 Temmuz’u anlatan 5 kitap
Motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hakkari'de barajda kaybolan 3 çocuktan acı haber!
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Başardık
Son dakika... Hakurk'ta bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu
Faizler düştü! Binlerce TL cepte kalacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ