29 Ağustos 2019 Perşembe 16:12:54 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:15:38
Beşiktaş için Mohamed Elneny iddiası
Gary Medel'in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara pozisyonu için arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta bir iddiada İngiltere'den geldi. Siyah-beyazlı ekibin Arsenal'in Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny'i kiraladığı ifade edildi.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Dailymail'de yer alan habere göre, siyah-beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mohammed Elneny'in forma giymesi için takımdan ayrılması gerektiğini ve kendisine bu konuda kolaylık sağlayacaklarını ifade etmişti. (DHA)
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