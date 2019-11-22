Beşiktaş için İstanbul'a gelen Guilherme'nin menajeri Florya'da transfer zirvesinde!

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Malatyaspor’da oynadığı futbolla dikkat çeken, bu sezon ise daha 11.haftada 4 gol 6 asist yaparak Beşiktaş’ı harekete geçiren Guilherme için siyah beyazlı yönetimin Marcelo Robalinho ile masaya oturduğu ortaya çıkarken, iki kulüp arasındaki farkın da 500 bin euro’lara kadar düştüğü belirtildi.

MARİANO ÜLKESİNE DÖNECEK

Beşiktaş’la Guilherme transferini sonlandırmak isteyen Marcelo Robalinho’nun Galatasaraylı yöneticilerle de bir araya geleceği kaydedilirken, Brezilyalı menajerin Mariano’yla yollarını ayırmak isteyen sarı kırmızılılarla bonservis konusunda el sıkışmaya hazır olduğu bildirildi. 33 yaşındaki oyuncusu için yeni bir kulüp bakan Robalinho’nun, Mariano’yu ülkesine götüreceği anlaşılırken, tecrübeli menajerin Serie A’da bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ifade edildi.