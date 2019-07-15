Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için görüşmelere başladığı iddia edildi

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo ile büyük ölçüde anlaştı.



Transferdeki sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Kanat bölgesindeki eksikliğini geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Tyler Boyd ile doldurması beklenen siyah-beyazlılar, stoper hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vitor Hugo'yu kiralamak için İtalyan ekibine bir teklif sundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.



Vitor Hugo, geçen sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Hugo, 2017'de Brezilya ekibi Palmeiras'tan 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olmuştu.



GALATASARAY'DA GÜNDEM FALCAO VE SERİ



Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'da forvet ve orta saha arayışı sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekibi Monaco forması giyen forvet oyuncusu Radamel Falcao ve İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.



Geçen sezonun devre arasında 13 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, santrfor bölgesini önemli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Yabancı basın, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü ile görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 3 asistle oynadı.



Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gönderen Galatasaray, orta sahasındaki boşluğu Fildişili oyuncu Jean Michael Seri ile doldurmayı planlıyor. Seri, geçen sezon Fulham formasını 32 kez terletti ve 1 gol, 2 asistle oynadı.



FENERBAHÇE'DE HEDEF LUİZ GUSTAVO



Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe'nin geçen sezon Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için görüşmelere başladığı iddia edildi.



Transferde bu sezon Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön libero transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde milli oyuncu Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ön libero bölgesini Luiz Gustavo ile güçlendirmek istiyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin dün Marsilya'ya uçması heyecan yaratırken, edinilen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin bu transferde kiralama formülünü kullanması bekleniyor. Gustavo alınırsa Jailson'un satılması gündemde. (DHA)