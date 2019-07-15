Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için görüşmelere başladığı iddia edildi

  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7031
  • Euro
    6,4306
  • Altın
    257,2310
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İsmail Kartal: Fenerbahçe’den Frey’i ve Barış’ı kiralık almak istiyoruz İsmail Kartal: Fenerbahçe’den Frey’i ve Barış’ı kiralık almak istiyoruz
S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı! Dikkat çeken görüntü S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı! Dikkat çeken görüntü
15 Temmuz günü BAE destekli sitede skandal haber: FETÖ'ye böyle destek verdi 15 Temmuz günü BAE destekli sitede skandal haber: FETÖ'ye böyle destek verdi
Bakan Gül: Türk yargısı demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlattı Bakan Gül: Türk yargısı demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlattı
Cumhurbaşkanlığından darbelere karşı kodlama yarışması Cumhurbaşkanlığından darbelere karşı kodlama yarışması
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Şehidin babası Hasan Bozkurt: Evsiz ve vatansız yaşanmaz Şehidin babası Hasan Bozkurt: Evsiz ve vatansız yaşanmaz
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı
Pakistan'da maden kazası: 11 madenci mahsur kaldı Pakistan'da maden kazası: 11 madenci mahsur kaldı
Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Granada'ya transfer oldu Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Granada'ya transfer oldu
Türkiye darbeci asker İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi Türkiye darbeci asker İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi
Afganistan'daki şiddetin sivil bilançosu endişelendiriyor Afganistan'daki şiddetin sivil bilançosu endişelendiriyor
Yunanistan'ın Kos İslam Vakfının mallarını satmasına tepki Yunanistan'ın Kos İslam Vakfının mallarını satmasına tepki
Yeni Malatyaspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı Yeni Malatyaspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı
AB'den 15 Temmuz mesajı AB'den 15 Temmuz mesajı
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev
Gazze'de üzüm hasadı kötü başladı Gazze'de üzüm hasadı kötü başladı
'Bana benim ülkemden, Filistin'den bahset' fotoğraf sergisi açıldı 'Bana benim ülkemden, Filistin'den bahset' fotoğraf sergisi açıldı
Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu
Başkan Erdoğan Millet Camii'nde düzenlenen Hatm-i Şerif merasimine katılarak şehitler için Kur'an okudu Başkan Erdoğan Millet Camii'nde düzenlenen Hatm-i Şerif merasimine katılarak şehitler için Kur'an okudu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59:33 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:02:54

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için görüşmelere başladığı iddia edildi

2019-2020 sezonu öncesinde 3 büyükler transfer çalışmalarına devam ediyor. Finansal yapıdan dolayı ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan kadroda düşünmediği isimleri elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan hesaplı ama kaliteli transfer peşinde.

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo ile büyük ölçüde anlaştı.
 
Transferdeki sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Kanat bölgesindeki eksikliğini geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Tyler Boyd ile doldurması beklenen siyah-beyazlılar, stoper hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vitor Hugo'yu kiralamak için İtalyan ekibine bir teklif sundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.
 
Vitor Hugo, geçen sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Hugo, 2017'de Brezilya ekibi Palmeiras'tan 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olmuştu.
 
GALATASARAY'DA GÜNDEM FALCAO VE SERİ
 
Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'da forvet ve orta saha arayışı sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekibi Monaco forması giyen forvet oyuncusu Radamel Falcao ve İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor. 
 
Geçen sezonun devre arasında 13 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, santrfor bölgesini önemli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Yabancı basın, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü ile görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 3 asistle oynadı.
 
Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gönderen Galatasaray, orta sahasındaki boşluğu Fildişili oyuncu Jean Michael Seri ile doldurmayı planlıyor. Seri, geçen sezon Fulham formasını 32 kez terletti ve 1 gol, 2 asistle oynadı.
 
FENERBAHÇE'DE HEDEF LUİZ GUSTAVO
 
Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe'nin geçen sezon Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için görüşmelere başladığı iddia edildi.
 
Transferde bu sezon Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön libero transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde milli oyuncu Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ön libero bölgesini Luiz Gustavo ile güçlendirmek istiyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin dün Marsilya'ya uçması heyecan yaratırken, edinilen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin bu transferde kiralama formülünü kullanması bekleniyor. Gustavo alınırsa Jailson'un satılması gündemde.  (DHA)

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Türkiye’den bir ilk: 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu için lansman gerçekleştirildi
15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuç! O rakam yüzde 7,4 arttı...
Darbeci hainler halktan böyle kaçtı... İşte ihanet gecesinin yeni görüntüleri
O geceyi anlattı: Alçaklar suikasta 53.500 mermiyle gitti!
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 8. uçak da Ankara'ya indi
Darbenin seyrini değiştiren sala
Vicdansızlar bunu da yaptı! Halıya sarıp ölüme terk ettiler
Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
Katar emiri, 300 milyon dolarlık yüzen sarayıyla geldi
Teröristler parkura indi! Türk kafilesine çirkin hareket
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
Minikler için dev destek! Mesut ettiler
"Cumhurbaşkanımız kuleyi alın’ dedi, 15 dakikada ele geçirdik"
Sağlıkta dev hamle! 2023'te hepsi yerli olacak
Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi?
Son dakika... Irak'ın kuzeyine Pençe-2 Harekatı: 3 PKK’lı terörist öldürüldü
Sosyal medyada fırtınalar estirdi! On binler takibe aldı...
Muriç'i yedek bırakacak müthiş golcü
Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ