Beşiktaş hazırlık maçında tat vermedi
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İspanya La Liga takımlarından Eibar ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma ve Güven Yalçın 11'iyle başlayan siyah - beyazlılar, maçı 2-0 kaybetti.
Eibar'ın gollerini 36. dakikada Garcia ve 80. dakikada Nano kaydetti.
Avusturya kampından önce iki hazırlık maçı yapan Beşiktaş, Pendikspor'u 2-1'le, Kocaelispor'u ise 7-1'lik skorla mağlup etmişti.
Siyah - beyazlılar, 29 Temmuz Pazartesi günü TSİ 19.00'da Apollon Larissa takımıyla karşı karşıya gelecek.
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