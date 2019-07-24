24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11:18 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13:10
Beşiktaş, Hasic'i kampta deneyecek
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersekli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkacak. (AA)
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