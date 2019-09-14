14 Eylül 2019 Cumartesi 09:49:11 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:52:53
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor
Beşiktaş Yönetimi ve Gökhan Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak.
Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor. Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak. Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Gökhan Gönül bu sezon 3 maçta da 90 dakika oynadı. (Takvim)
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