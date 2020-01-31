31 Ocak 2020 Cuma 12:29:35 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 12:30:48
Beşiktaş, genç yetenek Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı
- Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı
- Olympiakos, transferin son gününde Emre Mor'a talip oldu
- Tam bir fiyasko! Cimbom ne transfer yapabiliyor, ne de futbolcu gönderebiliyor
- Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısını kazanacak