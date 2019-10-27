Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nereden izlenir? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler kimler? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Taraftarlar Beşiktaş Galatasaray maçını nereden ve nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Tarihlerinde 346. kez karşı karşıya gelen Beyaz-siyah ve Sarı-kırmızılar Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 122 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Bu akşamki karşılaşmada takımların sergileyecekleri performans heyecanla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Galatasaray maçı şifreli olarak yayınlanıyor, şifresiz izlenemiyor. Beşiktaş Galatasaray karşılaşması BEINSPORTS 1’den canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta bugün oynanacak maç için ilk düdük saat 19.00'da çalacak. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebrocho, Atiba, Elneny, Ljajic, Lens, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Emre Mor (Fegouli), Babel, Andone

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.