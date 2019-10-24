24 Ekim 2019 Perşembe 18:25:40 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 18:33:14
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Süper Lig'de 9. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddia oranları belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.
Derbinin iddia oranları belli oldu. Dev maçta ev sahibi Beşiktaş'a 2.35'lik oran verilirken konuk takım Galatasaray 2.20'lik oranla favori gösterildi. Derbide beraberlik ihtimaline 3.10 oran açıldı.
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