Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı

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Burak Yılmaz’a alternatif bir forvet arayan ve 'limit aşımı' problemleri sebebiyle maliyetsiz oyuncu bakan Beşiktaş, Fiorentina forması giyen Kevin Boateng ile anlaşmaya vardı.

BU SEZON 15 MAÇTA 1 GOL ATTI

Fiorentina’da Castrovilli ve Vlahovic’in arkasında kalan 32 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralamak için harekete geçen Beşiktaş’ın yıldız futbolcuyla anlaştığı öğrenilirken, Boateng’in yıllar sonra Türkiye’ye gelme özleminin sona erdiği belirtildi. Daha önce Bursaspor’la el sıkışmasına rağmen son dakikada uçaktan indirilen Ganalı forvetin bu sefer Süper Lig’e geleceği kaydedilirken, transferin birkaç saat içerisinde kesinlik kazanacağı bildirildi.

DAHA GEÇTİĞİMİZ SEZON BARCELONA FORMASI GİYMİŞTİ

Futbol kariyerinde hep üst düzey takımların formasını giyen Kevin Boateng Herta Berlin, Tottenham, Dortmund, Milan, Schalke, E.Frankfurt, Barcelona ve son olarak Fiorentina’da top koşturdu. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar yüzünden performansında düşüşler yaşayan Boateng 11 kez Gana Milli Takımı’nda görev aldı.