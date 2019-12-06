06 Aralık 2019 Cuma 08:56:33 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 08:58:26
Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’yı transfer listesine aldı
Ocak dönemi için transfer arayışlarında olan Beşiktaş’ın, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N’Sakala’yı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.
27 yaşındaki sol bekin Siyah-Beyazlı formayı giymeye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncu bu sezon Alanyaspor ile 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Kartal ayrıca Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için de kulüpleri ile görüşmelere devam ediyor. (Star Spor)
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