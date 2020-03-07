Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü mağlup etti
Beşiktaş, Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Ankaragücü'nü Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Burak Yılmaz ve 88. dakikada Adem Ljajic attı. Ankaragücü'nün golü ise 90+3. dakikada penaltıdan İlhan Parlak attı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 31 maçta 30. galibiyetini aldı ve ligdeki puanını 43'e yükseltti. Son 3 maçını kaybeden Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.