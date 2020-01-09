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09 Ocak 2020 Perşembe 12:43:52 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 12:46:20

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ibra edilmedi

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 1 Haziran 2018 ila 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman, Genel Kurul'da ibra edilmedi.

Fikret Orman'a 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra kararı çıkmadı

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