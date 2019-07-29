Beşiktaş, Enzo Roco satılırsa Martins Indi'yi transfer edecek

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Mirin, kendisini isteyen Amiens kulübü ile maaş pazarlıklarını sürdürüyor.

Yönetim ise Abdullah Avcı'nın alternatif olarak kadroda tutulmasından yana görüş bildirdiği Enzo Roco için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Roco'nun da satılması halinde Martins Indi'nin yanı sıra bir stoper daha transfer edecek.

(Sabah)