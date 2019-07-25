Beşiktaş, Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Bu sabah yapılan antrenman esnasında basın mensupları ile sohbet eden Kavalcı,transfer haberlerinin manşetinden yer alan Dorukan ve Burak için '' hocamız her iki oyuncunun da gitmesini kesinlikle istemiyor.Dorukhan için de şu ana kadar gelen teklifler istediğimiz seviyede değil,çok uçuk bir teklif gelirse belki'' diye konuştu.

Kavalcı Burak ve Dorukhan için '' Burak ve Dorukhan bizim için en önemli oyunculardan ikisi.Hocamızla daha önce yaptığımız toplantıda ikisinin de kesinlikle bırakılmasını istemediğini bize bildirdi.Zaten biz de konuşulan rakamlara bırakmayız.Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak.Dorukhan için de teklifler vardı ancak doğrudan reddettik.Ancak çok uçuk, hayır diyemeyeceğimiz bir teklif gelirse değerlendiririz.Onu da bir şartla; yine hocamıza sorarak değerlendiririz.Tamam derse satarız, hayır derse yine satmayız'' ifadelerini kullandı.

Diğer transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Kavalcı, Abdullah Avcı'nın istediği üç mevki olan sağ bek, sol bek ve stoper bölgesine takviye yapacaklarını söylerken sohbetin bir saat sonrasında sağ bek transferi neticelendi.Siyah beyazlılar Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezonu Sivasspor'da kiralık geçiren Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

DOUGLAS PEREIRA KİMDİR?

6 Ağustos 1990 yılında Brezilya'nın Monte Alegre'de dünyaya gelen Douglas, futbola 2008 yılında Goias altyapısında başladı. 4 yıl boyunca Goias forması giyen Douglas, 2012 yılında Desportivo Brasil'in yolunu tuttu.

Burada gösterdiği performans onu ülkesinin en iyi takımlarından olan São Paulo'ya götürdü. São Paulo'ya çabuk uyum sağlayan başarılı futbolcu, ilk sezonunda 33 maça çıktı ve adından kısa süre içerisinde söz ettirdi.

İkinci sezonunda 40 maça, üçüncü sezonunda ise 21 maça çıkan Douglas'a dünya devi Barcelona talip oldu. 2014 yılında 4 milyon Euro'ya Barcelona'ya gelen Douglas için işler yolunda gitmedi.

Katalan ekibinde 2 sezonda 8 maça çıkabilen Brezilyalı oyuncu ardından Sporting Gijon'a kiralandı. Gijon'da 23 maça çıkan gol veya asist üretemeyen Douglas, ardından Benfica'da forma giydikten sonra Sivasspor'a geldi.

Sivasspor'da gösterdiği performansla eski günlerine dönen ve İstanbul takımlarının peşine düştüğü 29 yaşındaki yıldız oyuncu, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

(DHA)