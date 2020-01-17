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17 Ocak 2020 Cuma 14:23:37 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 14:26:07

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı

Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlı yönetim sezon başında Alanyaspor maçında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Dorukhan Toköz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak için masaya oturdu.

YENİ KONTRAT 1 MİLYON EURO

Beşiktaş'la sözleşmesi 2021'de sona erecek olan genç yıldıza yıllık 1 milyon Euro ödenecek.

Yönetim 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılması zor görünen Dorukhan'ı takımda tutarak önümüzdeki sezon daha yüksek bir bonservisle satmak istiyor.

(Fanatik)

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