Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi

Ekonomik sıkıntılara çözüm arayışında olan Beşiktaş yönetiminin fırsat ayağına geldi.

Premier Lig ekibi Norwich City'nin Domagoj Vida'ya talip olduğu ve devre arasında kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki Hırvat oyuncu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcuyu satıp, mali kaynak yaratma kararı alan yönetimin ise İngiliz ekibinin istediği rakamı az bulduğu ve 13-14 milyon Euro civarında bir teklif beklediği öğrenildi.

11 maçta kalesinde 26 gol gören ve İngiltere Premier Lig'de 19. sırada yer alan Norwich City'nin önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Vida'nın da teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

(Sabah)