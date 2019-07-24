Beşiktaş, Celta Vigo’nun Arjantinli stoperi Roncaglia için devreye girdi

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Geçtiğimiz sezon ligi 41 puanla bitirerek 17.sırada yer alan ve bu sezon yeniden korkulu rüya görmek istemeyen Celta Vigo’da kadro yapılanması devam ederken, İspanyol kulübünde ayrılacak iki oyuncunun belli olması Galatasaray ve Beşiktaş kulislerini hareketlendirdi.

RONCAGLİA BEŞİKTAŞ'A DOĞRU...

B.Dortmund’dan 13 milyon euro’ya transfer edilmesine karşın Emre Mor’dan beklenen verimi alamayan İspanyollar, genç futbolcuyu 2 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 50 pay şeklinde göndermeyi kabul ederken, takımda Facundo Roncaglia’nın da Beşiktaş’la anılması dikkatlerden kaçmadı. Şu ana kadar 4 transfer yaparak kadrosunu güçlendiren Celta Vigo’nun, Arjantinli stoper Roncaglia’ya ‘Kendine takım bul’ dediği öğrenilirken, tecrübeli defans için Beşiktaş’ın devreye girdiği iddia edildi.

UMUT GÜNER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezonu Valencia’da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakarken, Umut Güner’in menajer Claudio Curti ile görüşmelere başladığı belirtildi. Valencia formasıyla 24 maça çıkan Facundo Roncaglia daha önce Genoa, Fiorentina, Boca Juniors gibi devlerde oynarken, tecrübeli teknik direktör Fran Escriba’nın kadroda düşünmediği stoper 14 kez Arjantin Milli Takımı’na seçildi.