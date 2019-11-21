Beşiktaş Çağlar Söyüncü ve Emre Mor ile anlaşmıştı!

GÜNEŞ

BEŞİKTAŞ taraftarlarının çok sevdiği Erdal Torunoğulları, Mario Gomez, Fabri ve Marcelo’yu Siyah-Beyazlı takıma kazandırmıştı. Torunoğulları, Emre Mor ve Çağlar Söyüncü ile de anlaşmış ancak transfer son anda olmamıştı. Gökhan Keskin’in raporu üzerine o tarihte Altınordu’da oynayan Cengiz Ünder ile de ilgilenen Torunoğulları, bu transferi de çeşitli nedenlerden dolayı yapamadıklarını açıklamıştı.