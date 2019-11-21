21 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 23:16:46
Beşiktaş Çağlar Söyüncü ve Emre Mor ile anlaşmıştı!
BEŞİKTAŞ taraftarlarının çok sevdiği Erdal Torunoğulları, Mario Gomez, Fabri ve Marcelo’yu Siyah-Beyazlı takıma kazandırmıştı.
GÜNEŞ
BEŞİKTAŞ taraftarlarının çok sevdiği Erdal Torunoğulları, Mario Gomez, Fabri ve Marcelo’yu Siyah-Beyazlı takıma kazandırmıştı. Torunoğulları, Emre Mor ve Çağlar Söyüncü ile de anlaşmış ancak transfer son anda olmamıştı. Gökhan Keskin’in raporu üzerine o tarihte Altınordu’da oynayan Cengiz Ünder ile de ilgilenen Torunoğulları, bu transferi de çeşitli nedenlerden dolayı yapamadıklarını açıklamıştı.
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