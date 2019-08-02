Beşiktaş, Brezilyalı Pedrao için hamle yapma kararı aldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı Pedrao için hamle yapma kararı aldı.
Beşiktaş, Huddersfield Town'ın stoperi Terence Kolongo'nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle ibreyi Pedrao'ya çevirdi.
Vitoria Guimaraes'in 26 yaşındaki stoperi için Tyler Boyd transferinden ilişkilerini kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, Portekiz kulübüne 500 bin Euro kiralama ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi.
2017-18 sezonunda 2 milyon Euro'ya Guimaraes'e transfer olan 1.90 boyundaki Pedrao'nun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
(Sabah)
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