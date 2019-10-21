21 Ekim 2019 Pazartesi 14:28:47 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 14:33:14
Beşiktaş-Braga maçına İspanyol hakem atandı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. 19.55'te başlayacak olan zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT