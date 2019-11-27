Beşiktaş bombayı patlatıyor! Karius olmazsa yeni kaleci hazır

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Bir yandan Karius’un bonservisi için Liverpool’la masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş’ın diğer yandan alttan alta yeni kaleci arayışlarına koyulduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ SELMANİ'YE HAYRAN KALDI

Bu sezon genel itibariyle Karius’tan memnun olmasına karşın 8 milyon euro’luk bonservis bedeli olan Alman eldiven için İngiltere’ye çıkarma yapmaya hazırlanan Erdal Torunoğlulları’nın bütün ihtimalleri hesapladığı öğrenilirken, Beşiktaş’ın izleme heyetinin boş durmadığı ve yetenekli bir kaleci için çalışmalara başladığı belirtildi.

SELMANİ 20 MİLYON EURO'LUK STRAKOSHA'NIN ARKASINDA

TFF 1.Lig’de hafta sonu oynanan Menemenspor Balıkesirspor maçını yakından takip eden Beşiktaş scoutlarının Gentian Selmani’yi çok beğendiği bildirildi. Sezon başında Arnavutluk ekibi Laçi’den bedavaya alınan 21 yaşındaki kalecinin performansına hayran kalan siyah beyazlıların bol bol not tuttuğu kaydedilirken, yetenekli file bekçisinin son 6 haftada sadece 1 gol yemesi büyük dikkat çekti.

Edoardo Reja’nın milli takıma davet ettiği Selmani’nin İtalyan takımları tarafından göz hapsine alındığı bildirilirken, Beşiktaş’ın Ocak ayında olmasa bile sezon biter bitmez Menemenspor’un kapısını çalacağı iddia edildi.