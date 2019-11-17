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17 Kasım 2019 Pazar 10:29:44 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 10:33:36

'Beşiktaş benden vazgeçebilirdi ama bunu yapmadı'

"Beşiktaş zor zamanlarımda benim yanımda olmuştu. İki dizimden de sakatlandığım zamanlarda kolayca benden vazgeçebilirlerdi. Ancak bunu yapmadılar."

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN eski futbolcusu olan ve şu anda Western United’da forma giyen Ersan Adem Gülüm, Avustralya medyasına konuştu. 2011’de ve 2012’de sezon öncesinde çapraz bağları yırtılan Ersan Gülüm, kariyerinin bittiğini düşünürken ailesinin ve kız kardeşinin İstanbul’a taşınarak kendisine destek olduğunu ve onu yeniden ayağa kaldırdığını ifade etti. 2012’de Beşiktaş’ın “Feda” sezonunda maaş indirimini kabul eden ilk oyuncu olan Ersan Gülüm, taraftarların da büyük takdirini toplamıştı.

Tecrübeli savunmacı, o unutulmaz günlere ilişkin anılarını ve duygularını ise şöyle dile getirdi: 

AİLEMİN DE İSTEDİĞİ OLDU 

“Beşiktaş zor zamanlarımda yanımda olmuştu. İki dizimden de sakatlandığım zamanlarda kolayca benden vazgeçebilirlerdi. Bu iyiliklere karşılık vermenin en iyi yolu maaşımda indirime gitmek ve kulübüme yardım etmekti. Taraftarlar nasıl tepki verir bilmiyorduk. Onlar kulübüme öncelik vermemden çok hoşlandı. Bugün Beşiktaş’a gitsem, herkes beni çok iyi karşılar ve çay ya da kahve içmeye çağırır. Ailem Beşiktaş’tan iyi şartlar altında ayrılmamı istemişti ve biz de bunu başardık.”

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