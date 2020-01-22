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22 Ocak 2020 Çarşamba 20:24:02 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 21:31:21

Beşiktaş-BB Erzurumspor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Beşiktaş, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Erzurumspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

İLK 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Roco, Caner, N'Koudou, Elneny, Oğuzhan, Diaby, Ljajic, Umut

BB ERZURUMSPOR:  Kayacan Erdoğan, Mehmet Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad, Oltan, Hasan Ayaroğlu

CANLI! BEŞİKTAŞ 1-1 BB ERZURUMSPOR

GOL: Dk.1 Oltan, Dk.33 Diaby

MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR...

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