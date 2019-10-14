Beşiktaş başkanını arıyor

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA olağanüstü seçimli genel kurul çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ekim’e ertelendi. Sonucu merakla beklenen seçim öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı esnaf ziyaretlerine başlarken, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay bu hafta sahaya inecek. İsmail Ünal ise hafta içinde basınla buluşacak. Önce basın mensuplarına kahvaltı veren Adalı, ardından Beşiktaş taraftarının kalbi olan Çarşı’ya giderek burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.

ÇEBİ SESSİZ VE DERİNDEN

■ SON günlerde Altunizade’deki ofisinde kurmaylarıyla birlikte geç saatlere kadar kongre üzerinde çalışan Ahmet Nur Çebi bu hafta sahaya inmeyi planlıyor. Sosyal medyadan projelerini ve nasıl bir çalışma içinde olacaklarını açıklamayı sürdüren Çebi, Adalı’nın en güçlü rakibi olarak görünüyor. Beşiktaş’ta altyapı teknik direktörlüğü ve Nevio Scala’nın da yardımcılığını yapan Tekinoktay ise eski futbolcular ve tribün liderleriyle görüşerek seçim öncesinde camiada birlik ve beraberliği sağ