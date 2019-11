Beşiktaş Başkanı Çebi: Camiadan yardım alamazsam, dizlerimin üzerine çökerim

Beşiktaş’ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında, söz alan 13 konuşmacının ardından kürsüye çıkan Ahmet Nur Çebi, üyelere seslendi. Başkan sıfatıyla ilk kez Divan Kurulu toplantısına katılan Nur Çebi, "Bütün arkadaşlarımı dinlemek için kaldım. Her biriniz kıymetlisiniz. Paylaşımcı olacağız. Bunu da yapacağız. Zaman harcamak gerekiyorsa da harcayacağız. Genel Kurul’a katılan bütün Beşiktaşlılara, adaylara, bana oy veren - vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Açık ara bir seçim olması üzerine üzerimde bir baskı ve sorumluluk hissediyorum. Bunun altından kalmak için çalışmaktan başka çarem yok. Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.



"Denetleme raporlarını paylaşacağız"



Denetleme Kurulu’na araştırma yapılması için başvurduklarını belirten Başkan Çebi, "Denetlenme süresini uzatmak istedim. Dolayısıyla içinde benim de olduğum dönemin denetlenmesi benim için çok önemli. Daha detaylı araştırmalar için Denetleme Kurulu’na geldiğimiz gün itibariyle müracaat ettik, sürecin denetlenmesini talep ettik. Bunun için bütçe ve destek vereceğimizi de bildirdik. Hazırlanan raporları sizlere de sunacağız" şeklinde konuştu.



"Durum çok keyifli değil, işimiz zor"



Mazbatayı aldıktan sora kulüpte vahim bir durumla karşılaştıklarını belirten Çebi, "40 günü çalıştık. Durum çok keyifli değil. İşimiz çok zor. Enkaz edebiyatı yapmayalım, evet ağlamayalım ama bir süre sonra hepiniz unutacaksınız eski dönemleri. Bu zor sürecin nereden geldiğini, kaynakladığını bilemeden değerlendirmemiz mümkün değil. Geçmişi de değerlendirmemiz gerekiyor. Geçmişi karıştırmayın gibi söylemle karşılaşmak pek doğru olmaz. Kapıdan içinden girdiğimizde vurdumduymaz, bananeci bir ortam vardı. Sponsor ve diğer sözleşmelerde bunu da gördük. Raporları Sayın Urgancılar anlattı ama ben durumu size ifade etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri gece 2 saatten fazla uyku uyumuyorum. Sabaha kadar bu sorunları nasıl aşacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki 3 yılın futbolcusuna, sponsorlarına imzalar atılmışsa, bu kulübün giderlerini ortaya çıkarır. Önümüzdeki 2-2.5 yılın 1.5 milyar TL zararla kapatacağını düşünüyorum. Bunları ne kadar aşağı çekebiliriz bunları araştırıyoruz. Sözleşmelerde fedakarlıklar istiyoruz. İstiyoruz da istiyoruz. Çünkü parasız bir şey olmuyor. Geliri, giderinden 1 kuruş fazla bir kulüp yaratamazsak bir şey konuşmaya gerek yok. Kimse Beşiktaş’tan büyük değil. Mesele Beşiktaş’ı nasıl şekillendireceğimizde" değerlendirmesinde bulundu.



"Ben önce Allah’a sonra size emanetim"



Geçmişte kulüpte 1+3+3 yıllık görevi olduğunu belirten Çebi, "Vereceğim örnekleri sizin yorumlarınıza bırakıyorum. İlk 4 sene söyleyecek bir şey yok, hesabımı da herkese verebilir. Son üç yılımda neler yaşadım yorumu size bırakayım. Deniz Atalay beyanat veriyor, paralarını nerede olduğunu bana sormalıymışsınız diyor. Son seçimde son dönemdeki yönetici arkadaşların benim karşımda çalıştığını biliyorsunuz. Acaba neden bunu bir değerlendirin. Bir icra kurulu toplantısında Kartal Yuvalarından sorumlu arkadaşa soruyorum, stoklar ne durumda diye bana ‘Biz o konuları başkanla konuşuyoruz. Burada gündem yoğun olmasını istemiyorum” ” cevabını veriyor. BJK TV masraflarını soruyorum, 'Biz onu başkanla hallediyoruz' diyorlar. Transferde görevli arkadaşlar, görevli kişilere ne yaptınız diye soruyorum, 'Efendim size bilgi verilmemesi konusunda başkan ve transfer komitesi başkanı tarafından talimatlandırıldık. Yoksa kovuluruz' diyorlar bana. Arkamızdan sallanmasın sallarsa onu yıpratırız demişler. Ben önce Allah’a sonra size emanetim. Buyursun, yıpratsınlar" şeklinde konuştu.



"Dürüst olacaksınız, yalan konuşmayacaksınız"



Beşiktaş’ta görev aldığı süre içinde alınan erken seçim kararının kendisini yönetimden bertaraf edilmesi adına alındığını söyleyen Başkan Çebi, "Her kızdığımda kaçacak adam değilim. Yapılan erken seçimler benim buradan bertaraf edilmem adına yapılmıştır. Her şeyi ben ağabeyime sorarım diyen başkan benim olmadık kurulda karar alıyor. Benim haberim yok. Başkan seçim kararı alıyor benim haberim yok. Bana yıllardır abi diyorsun bunu bana neden sormuyorsun. Konu benim bertaraf edilmemse 1.5 yılda evet o dönem başardınız. Biz tesislere gittik, bitmiş herkes. Herkesin kafası yerde. Varsa vereceğiz, yoksa veremeyeceğiz dedik. Kimse gitmemiş. Verdik oynadılar. Vermedik yine oynadılar. Dürüst olacaksınız, yalan konuşmayacaksınız" dedi.



"Ben emanete ihanet edemem"



Gelirde büyük sıkıntılar olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Bütün gelirlerimiz temlikli. Bir kuruş bize akan bir şey yok. Bankaya yatan paralardan bir kuruş alamıyoruz. Bilet satışı ve sponsor gelirlerinden bir kuruş bile alamıyoruz. Ben şimdi ayda 10-15 milyon Euro’yu nereden bulacağım. Evet beyler durum çok acı. Ya bankalara güven vereceğiz ya da başaracağız. Başka çare yok, bu kulüp yürüyecek. Amatör ve personeller konusunda tasarrufa gelelim. Anormal israf var. Ben emanete ihanet edemem. Belki dostlarım kızacak bana ama bunları yapmak zorundayım. Ne olur affedin beni. Yusuf Tunaoğlu’nun kızı benim için değerlidir. Ama şu an maaş ödemiyoruz. Neden işten çıkardığımızı değil neden maaş ödeyemediğimizi tartışalım. Kendisine şirketimde çalışmayı bile teklif ettim. Bu israftan dolayı yılda 10 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Amatörler konusuna gelirsek. Hentbol yılda 10 milyon TL zarar yapıyor. Bu şimdi amatör mü oluyor? Bu başka bir boyuta geçmiş. Futbol takımı gibi hentbol takımı oluşmuş. Ayda 3-5 bin TL oynasın yok. Kulübe gelen en büyük hacizler nereden geliyor voleybol takımından bir bayan arkadaştan. Bu mu amatör arkadaş? Ben amatöre el atacağım. Oraları düzelteceğim. Ama orada yolunu bulacak menajerler, amatör adı altındaki sporcuları kabul etmiyorum. Beğenmiyorsanız yapacak bir şeyim yok. Boynum kıldan incedir. Şerefli bir Beşiktaş aldım onun için elimden geleni yapacağım. Ben şu şu tarihler arasında yönetmek için aldım bu kulübü. Ben kulübü denetlemek üzere almadım, yönetmek üzere aldım" ifadelerini kullandı.



"Artık birlik ve beraberlik içinde olalım"



Camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyleyen Çebi, "Sevgili Beşiktaşlılar ben etten kemikten yapılmışım. İki ayağım iki kolum var. Beşiktaş camiasının yardımlarını alamazsam ben dizlerimin üzerine çökerim. Beşiktaş’ta herkes birleşmek zorunda. Dargınlık ve kızgınlık bitsin. Artık birlik ve beraber olalım, geçmişi kapatılım. Başka Beşiktaş artık bulamayacağız" dedi. (İHA)