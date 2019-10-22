22 Ekim 2019 Salı 13:47:57 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 13:49:17
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi, futbol takımının teknik direktörü Avcı'yla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.
Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.
(AA)
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