Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca için girişimlere başladı

Beşiktaş'ta üst üste iki sezon kiralık oynadıktan sonra 21 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılamadığı için Çin'in yolunu tutan Brezilyalı futbolcu anlaşma sağlanması halinde 1,5 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Başkan Çebi ilk olarak transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile bir toplantı yaparak transfer hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmede Talisca'nın ocak ayında kiralanması için harekete geçilmesine karar verildi.

O da çok istiyor

Bu gelişme üzerine futbol hayatını Çin'de sürdüren Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite ile temas kuruldu. Yapılan görüşmede Talisca'nın da yeniden Beşiktaş'a dönmeyi arzuladığını duyan siyah-beyazlı yöneticiler oldukça sevindi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyu renklerine bağlayabilmesi için Çin kulübü Evergrande'yi ikna etmesi gerekiyor. Talisca'nın son maçlardaki düşük performansından dolayı Çin ekibinin bu transfere kolaylık sağlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp kiralama bedeli olarak iki milyon avroluk bütçe ayırmış durumda. Öte yandan yönetimin transfer için bir başka alternatif yolu ise Ljajic'in satışı. Sezon öncesi eski yönetimin 6,5 milyon avro ödeyerek bonservisini aldığı Boşnak asıllı futbolcunun transferinden yüksek gelir elde etmeyi hedefleyen yönetim, böylelikle Talisca için de kaynak bulmuş olacak.

(Türkiye)