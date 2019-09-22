Beşiktaş Başakşehir maçına stopersiz çıkacak

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, ligin zorlu ekiplerinden Başakşehir ile yarın oynayacağı karşılaşmaya stopersiz çıkacak. Vida maçta kart cezalısı, diğer iki stoper Ruiz ve Roco ise sakat. Daha önce stoperde oynayan Elneny de kart cezalısı. Bu durum teknik direktör Abdullah Avcı’yı kara kara düşündürüyor. Stoperde oynamaya en yakın adaylar ise Necip ve Atiba olarak gözüküyor. Diğer yandan Kartal, Başakşehir ile oynadığı 24 maçın 7’sinde yenildi, 5 kez rakibini mağlup etti, 12 maç da beraberlikle sonuçlandı.