Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçında Slovan Bratislava’ya konuk olacak. Yarın saat 22.00’de oynanacak olan mücadeleyle birlikte siyah-beyazlı ekip Avrupa Arenası’ndaki 217. maçında boy gösterecek. Bugüne kadar Avrupa’da 216 mücadeleye çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 83 galibiyet, 87 mağlubiyet ve 46 beraberlik etti. Beşiktaş bu maçlarda rakip filelere 288 gol atarken kalesinde ise 308 gol gördü. 109. kez deplasmanda sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılar, dış sahada oynadığı bu mücadelelerde ise 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 60 yenilgi aldı. 122 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, 199 kez de kalesinden topu çıkardı.

Slovak takımlarına tur kaptırmadı

1993-1994 sezonunda Kosice ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmesine karşın sahasındaki maçı 2-0 kazanarak üst tura yükselme başarısı göstermişti. Siyah-beyazlılar daha sonra 1998-1999 sezonunda bir Slovak takımıyla karşı karşıya geldi. Spartak Trnava ile eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 2-1 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu. Avrupa tarihinde Slovak ekipleriyle 2 kez eşleyen Beşiktaş, bu 2 eşleşmede de turu geçmeyi başardı. 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi alan Kara Kartal, kalesinde 4 gol görürken, rakip fileleri ise 7 kez havalandırdı.

Thelne Pole Stadı’nda Slovan Bratislava ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver’in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. (İHA)