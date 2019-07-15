15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21:56 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:24:35
Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti
Beşiktaş, Atınç Nukan ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, eski oyuncusuu Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. (TRTspor)
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