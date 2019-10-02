'Beşiktaş’a yakışsın'

GÜNEŞ

■ Orman,kulüp dergisinde yer alan yazısında, yedi buçuk yıllık görevi süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettiğini dile getirerek, “Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaşımız’a yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.