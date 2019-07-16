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16 Temmuz 2019 Salı 09:43:16 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 09:46:34

Beşiktaş, 8 gün içinde en az 4 transfer daha yapacak

Tyler Boyd ve Atınç Nukan’ı kadrosuna katan Beşiktaş, 24 Temmuz’daki Avusturya kampına kadar en az 4 transfer daha yapacak.

Şampiyonluk yolundaki rakipleri transfer bombalarını patlatırken Beşiktaş'ta adeta yaprak kımıldamamıştı. Uzun süren sessizliğin ardından ilk takviye gerçekleşti.

Takım içindeki hayıflanmaların yavaş yavaş artması üzerine yönetim dünkü antrenmana çıkarma yaptı. Başkan Fikret Orman, İkinci Başkan Serdal Adalı ve futbol koordinatörü Ali Naibi, teknik direktör Abdullah Avcı'ya ziyarette bulundu. Yapılan görüşmenin detayları taraftarlara umut verecek türden.

Orman ve Adalı ilk olarak Tyler Boyd ve Atınç Nukan transferinde müjdeyi verdi. Başkan Orman ayrıca Avusturya'da 24 Temmuz'da başlayacak kampa kadar takıma en az dört oyuncu kazandıracakları konusunda hocaya söz de verdi. Finansal problemleri yeni çözdüklerini belirten Orman, anlaşmaya varılan isimleri birer birer takıma kazandırmaya başladıklarını söyledi.

ATINÇ DA TAMAM

Yapılan görüşmede Tyler Boyd'dan sonra Vitor Hugo transferinde de büyük aşama kaydedildiği konuşuldu. Takıma bir de yerli stoper takviyesi yapacaklarını belirten Orman, takımın eski oyuncusu Atınç Nukan'la anlaştıklarının da haberini verdi. Elde edilen bilgilere göre yıllık 450 bin avro kazanacak olan 25 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Öte yandan Altınordu'dan sağ bek Kerim Alıcı ve Eskişehirspor'dan orta saha oyuncusu Mehmet Özcan'ın transferinde de büyük aşama kaydedildiği belirtildi. Başkan Orman ayrıca Abdullah Avcı'dan takımın genel durumu hakkında da bilgiler aldı. Gönderilmesi düşünülen isimlerden biri olan Ricardo Quaresma için olumlu rapor veren başarılı teknik adam, "Transfer durumunu bilmiyorum ama kalırsa ondan faydalanmanın bir yolunu buluruz. Kamptaki formu da oldukça iyi" dedi.

KARTAL YOLUNU GÖZLÜYOR

Beşiktaş'ın savunmaya yapacağı takviyede listenin ilk sırasında yer alan Vitor Hugo için siyah-beyazlılar Fiorentina'ya 1,5 milyon avro bedelle kiralama teklifinde bulundu. İtalyanların 2 milyon avro istediği öğrenilirken görüşmelerin kısa süre içinde Beşiktaş'ın lehine sonuçlanması bekleniyor.

Boyd sonunda imzayı attı!

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Tyler Boyd'un transferini sonunda resmileştirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada ABD'li futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yıllık 1,2 milyon avro ücret olacak Boyd için Beşiktaş 2,4 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

(Türkiye)

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